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Belediye çalışıyor, esnafın yüzü gülüyor Vali Güzeloğlu yeni peynirciler çarşısı müjdesini verdi

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, peynirciler pazarı esnafıyla bir araya gelerek yeni peynirciler pazarının yapılacağı müjdesini verdi.

Belediye çalışıyor, esnafın yüzü gülüyor Vali Güzeloğlu yeni peynirciler çarşısı müjdesini verdi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, peynirciler pazarı esnafıyla bir araya gelerek yeni peynirciler pazarının yapılacağı müjdesini verdi.
Valilik konutunda peynirciler pazarı esnafıyla bir araya gelen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, esnafa yeni peynirciler pazarının yapılacağını ve en kısa zamanda tamamlanacağının müjdesini verdi. Büyükşehir Belediye başkan vekilliği görevini aldıkları günden sonra da çok daha yoğun ve karşılıklı çabanın ve çalışmanın içerisinde olduklarını söyleyen Vali Güzeloğlu, kendileri için en değerli işlerden biri, Türkiye'de bir ilk olarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sadece esnaf meseleleri ile ilgilenecek esnafın sıkıntılarında çözüm getirecek, gerek büyükşehir gerekse diğer kurumlarla bağlı ve köprü olacak bir esnaf daire başkanlığını kurduklarını belirtti.

“Diyarbakır’da kaynaklar haksız yere heba edildi”
bu daire başkanlığının kendi hayırlı olmasını dileyen Vali Güzeloğlu, “Bu bağ bu köprü bu bizim hizmette esnafımızla her an ve her zaman var olan gönül bağımızı karşılıklı hizmet akışına, sıkıntıların çözümünde sonuç almaya çok hızlı taşıyacak inşallah. Bu bağlamda yaptığımız değerlendirmeler, karşılıklı görüşmeler, benim zaman içerisinde esnafımızla karşılıklı sohbetlerimizde ilimizde gündeme gelen; ama bugüne kadar hep ertelenen, ötelenen çözümü geciken bütün meselelerde çok hızlı yol alma gibi bir amacımız var. Diyarbakır zaten yeteri kadar zaman kaybetti, Diyarbakır yeteri kadar kaynak ve diğer imkanları maalesef geride haksız yere heba etti. Şimdi artık milletin her bir kurşunun millete harcanması, milletin ekonomik sosyal kalkınması, esnafımızın da alın teri ile yaptığı işten çok daha fazla rızkını çoğaltarak kazanmasını amaçlıyoruz. Diyarbakır bunu hak ediyor. Diyarbakır potansiyeli ile, birikimi ile, kapasitesi ile çok daha ötesinde elde edecek bir büyüklüğün adı olarak kendini hissettiriyor. Geçmişten bugüne bölgenin, çevrenin ticaret, sağlık, eğitim, kültür her açıdan merkezi olan Diyarbakır terör örgütünün, ihanetinin, işbirlikçilerinin, onlara destek verenlerin burada kente ödettiği bedel sonucunda çok uzun yıllarını maalesef kalkınma yarışında istediği yere gelemeden geride bıraktı. Şimdi biz bunu kapatmanın, çok kısa süre içerisinde Diyarbakır'a yaşatılan bu ihanetin bedelini derhal bertaraf etmenin ve Diyarbakır'ı her alanda hak ettiği yere taşımanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

“84 kiracımız daha nitelikli bir hizmeti elde edecek”
Göreve geldiği günden beri yaptığı ziyaretlerde konuştuğu her kesin Diyarbakır'da Peynirciler Çarşısı'nın bu memlekete yakışmadığını dile getirdiğini belirten Vali Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Biliyorum ki bunu en fazla siz esnaf kardeşlerimiz söylüyordu. Bu şartlardaki yetersizlik eksiklik temizlikteki sıkıntılar altyapıdaki noksanlıklar sizi haklı olarak ve hepimizi üzüyordu. Bugünkü buluşmamızın konusu da bu. Geçtiğimiz günlerde ilimize gelen ve davetimizle Diyarbakır'daki mevcut vakıflar eserlerinde yeni dönemde de neler yapabiliriz, nasıl bu hizmeti daha güzele taşıyabiliriz anlamında çok uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimiz Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertan kardeşimizle; vardığımız ve karara bağladığımız konulardan biri de peynirler çarşımız ve bunun durumuydu. Geçmişten bu yana mazbut bir vakıf olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 84 kiracımızın bizde kiracı olduğu peynirciler çarşısında bugünkü haliyle daha iyi daha güzeli ve daha nitelikli bir hizmeti elde edeceğimiz çok açık. Bugün itibariyle vardığımız karar Diyarbakır'a yakışan esnafımızın çok iyi şartlarda, helal ve bol kazanç sağlayacağı bir çerçevede hizmet vereceği çağdaş, temiz ve Diyarbakır'a gelen bütün sadece yerli değil, yabancı turist gruplarının dahi uğrayacağı, yepyeni bir “Peynirciler Çarşısı’nı yapacağımızı ilan ediyoruz ve bütün kiracılarımızda yeni dönemde bitecek bu binada, yani sizlerle aynı haklarını koruyarak inşallah Diyarbakır'a hizmet edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum Peynirciler Çarşımızın yeni yapılacak mimarisiyle, her şeyiyle Diyarbakır’ımıza esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum sağ olun var olun.”
Vali Güzeloğlu, daha sonra basına kapalı esnafla görüştü.

DİYARBAKIR

15 Ekim 2019 Salı

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