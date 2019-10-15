TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Seçimlerde mevcut başkan Mehmet Akyıl, güven tazeledi.

TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanlık seçimi Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri acenta temsilcilerinin yoğun katılımı ile Diyarbakır’da gerçekleşti. Seçimlerde Beyaz ve Mavi liste adayları yarıştı. TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Nezih Hacıalioğlu ile acenta temsilcilerinden oluşan divan Mavi ve Beyaz listeleri inceleyerek TÜRSAB seçiminin startını verdi. Mavi liste ile yeniden aday olan TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl oyların üçte ikisini alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Yapılan seçimlerin ardından açıklama yapan TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl seçimlere katılım sağlayan tüm acentalara teşekkür ederek, birlik içerisinde BTK’yı hak ettiği konuma getireceklerini söyledi. Başkan Akyıl, bireysel bir temsil kurulu olmadıklarını, bölgesel bir temsil Kurulu olduklarına belirterek, “Bölge turizmini canlandırmak, acentalarımızın sorunlarına çözüm bulmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir. Bizler bölge acentalarımızın ile uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asla bireysel bir temsil kurulu olmayacağız ve bölgesel bir temsil kurulu olarak tüm bölgemize hakim olacağız. Ülke genelinde 35 bölgede gerçekleştirilecek seçimlerimizin şimdiden tüm bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

DİYARBAKIR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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