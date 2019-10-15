HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 43'üncü gününde PKK tarafından kaçırılan oğluna seslenen anne İmmihan Nilifırka: “Ben oğlumu çok özledim”

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 43’üncü gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 43’üncü gününde de devam ediyor. Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, kameralar aracılığı ile oğluna seslendi. Oğlu Mehmet’in PKK tarafından kaçırıldığını belirten anne Nilifırka, "Oğlum üniversite öğrencisiydi. 4 günlüğüne eve geldi. Yemeğin üzerinden kalkıp dışarı çıktıktan sonra gidiş o gidiş. Şimdiye kadar her hangi bir haber alamadım kendisinden. Çocuklarımız gelene kadar buradayız gitmiyoruz. Çocuklarımız gelecek öyle gideceğiz inşallah. Beni görüyor ve duyuyor ise ben oğlumu çok özledim, kapımız açık dönsün gelsin. Biz hepimiz onu seviyoruz, ailece perişanız. Hep onun yolunu gözlüyoruz. Her dakika her saniye onu bekliyoruz. Gelsin devletimize ve polisimize teslim olsun. Korkmasın devlet arkamızdadır" diye konuştu.

DİYARBAKIR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

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