\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla HDP Diyarbak\u0131r \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcnde oturma eylemi yapan ailelerin say\u0131s\u0131 55\u2019e y\u00fckseldi. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 ile 3 Eyl\u00fcl\u2019de HDP il binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde oturma eylemine ba\u015flayan ailelerin n\u00f6beti 43\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fcnde de devam ederken, aile say\u0131s\u0131 da 55 e y\u00fckseldi. A\u011fr\u0131 n\u0131n Ta\u015fl\u0131\u00e7ay il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kumluca k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Yasin Kaya, 2015 y\u0131l\u0131nda da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131lan k\u0131z\u0131 \u00c7i\u011fdem Kaya (21) i\u00e7in HDP Diyarbak\u0131r \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcne gelerek, eylemdeki ailelerle bir s\u00fcre g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Kaya, ailelerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fckten sonra oturma eylemine kat\u0131ld\u0131. K\u0131z\u0131m okulu \u00e7ok seviyordu, \u00f6\u011fretmen olmak istiyordu K\u0131z\u0131n\u0131n kay\u0131p oldu\u011funu kendisine okul yetkililerinin bildirdi\u011fini ve ard\u0131ndan polise ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada ise \u00c7i\u011fdem in ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK taraf\u0131ndan da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendi\u011fini anlatan baba Yasin Kaya, Okudu\u011fu okulun yetkilileri telefon a\u00e7\u0131p, k\u0131z\u0131m\u0131n iki g\u00fcnd\u00fcr gelmedi\u011fini s\u00f6yledi. B\u00f6ylelikle kayboldu\u011funu \u00f6\u011frendim. Okula gittim, yoktu. Emniyete gidip, bildirdim. Bana, k\u0131z\u0131n da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131lm\u0131\u015f denildi. \u00c7ocu\u011fumu g\u00f6t\u00fcren ki\u015fi yakaland\u0131, \u015fu an cezaevinde. \u00c7ocu\u011fum HDP taraf\u0131ndan g\u00f6t\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f. Hep HDP yap\u0131yor, ben \u00e7ocu\u011fumu okula g\u00f6nderdim onlar ka\u00e7\u0131rd\u0131. Benim ailem tertemiz bir ailedir, benim k\u0131z\u0131m masumdu. K\u0131z\u0131m okulu \u00e7ok seviyordu, \u00f6\u011fretmen olmak istiyordu. Ben okula g\u00f6nderdim, onlar da\u011fa ka\u00e7\u0131rd\u0131. Bug\u00fcne kadar hi\u00e7bir haber alamad\u0131m k\u0131z\u0131mdan. Sanki yer yar\u0131ld\u0131 k\u0131z\u0131m i\u00e7ine girdi. \u00d6l\u00fc m\u00fc sa\u011f m\u0131, nerededir bilmiyorum. Benim k\u0131z\u0131m okulda arkada\u015f\u0131 ile birlikte g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc, arkada\u015f\u0131 20 g\u00fcn i\u00e7erisinde geri geldi fakat benim k\u0131z\u0131m yok dedi. Bo\u011faz\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcmlenerek k\u0131z\u0131na seslenen ac\u0131l\u0131 baba Kaya, K\u0131z\u0131m beni duyuyorsan ka\u00e7 gel, ben seni yine okutaca\u011f\u0131m. Gel devlete s\u0131\u011f\u0131n, devlet sana bir \u015fey yapmaz. Devlet anad\u0131r, babad\u0131r. Sen \u00e7ocuktun gittin, seni kand\u0131rd\u0131lar. Gel ne olursun gel, devlet sana bir \u015fey yapmaz, seni yine okutaca\u011f\u0131z, korkma gel. Ben senin baban\u0131m dedi\u011fimi yap ve ter\u00f6rden ka\u00e7 gel. E\u011fer beni izliyor ve g\u00f6r\u00fcyor isen ka\u00e7 gel, kap\u0131m sana a\u00e7\u0131k gel diye seslendi.