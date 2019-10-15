Diyarbekirspor’un zirve yürüyüşü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyarbekirspor’un zirve yürüyüşü

İHA

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'un istikrarlı çıkışı devam ediyor. Oynadığı 8 lig maçından 5 galibiyet 1, beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan toplayan yeşil kırmızılı takım, ligin üçüncü sırasına yükseldi.

Diyarbekirspor’un zirve yürüyüşü

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’un istikrarlı çıkışı devam ediyor. Oynadığı 8 lig maçından 5 galibiyet 1, beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan toplayan yeşil kırmızılı takım, ligin üçüncü sırasına yükseldi.
1954 Kelkit Belediyespor’u mağlup ederek, hem iç saha başarısını sürdüren hem de galibiyet sayısını 5’e yükselten Diyarbekirspor, 18 puanlı Darıca Gençlerbirliği’nin lider olduğu grupta üçüncülük koltuğuna oturdu. Karacabey Belediyespor’un 17 puanla ikinci olduğu ligde, şampiyonluk hedefleyen yeşil kırmızılı ekip, ligin 9. hafta maçında Nazili Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşma 20 Ekim Pazar günü Nazili İlçe Stadı’nda oynanacak.
Diyarbekirspor’un başarılı teknik direktörü Selahaddin Dinçel, ligin önemli takımları arasında yer aldıklarını ve zamanla çok daha iyi olacaklarını söyledi. Dinçel, “1954 Kelkit Belediyespor maçını kazandık. Zor oldu ama istediğimiz sonucu elde etmeyi başardık. Hem performans hem de sonuç odaklı olarak yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Zamanla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bize destek veren ve yanımızda olan başta onursal başkanımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Dinçel, Nazili Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün kendi tesislerinde başlayacaklarını sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:00
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakırspor iyi yolda
YEREL HABERLER Diyarbakırspor iyi yolda
Amed Sportif Faaliyetler’de galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler’de galibiyet sevinci
Bakan Kurum’dan Bağlar Belediyesi projelerine destek
YEREL HABERLER Bakan Kurum’dan Bağlar Belediyesi projelerine destek
Yangında hasar gören yapılara yıkım
YEREL HABERLER Yangında hasar gören yapılara yıkım
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi Kızı Çiğdem’e seslenen Baba Yasin Kaya: "Kızım kaç gel, devlet sana bir şey yapmaz, devlet anadır, babadır"
YEREL HABERLER HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 43'üncü gününde PKK tarafından kaçırılan oğluna seslenen anne İmmihan Nilifırka: “Ben oğlumu çok özledim”
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 43'üncü ...
Ani hava değişimlerine dikkat
YEREL HABERLER Ani hava değişimlerine dikkat
HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu
TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi
YEREL HABERLER TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkanı Akyıl, güven tazeledi
HDP önünde eylemdeki baba: Kendi çocuklarının eline keman, bizimkilerin eline silah veriyorlar
YEREL HABERLER HDP önünde eylemdeki baba: Kendi çocuklarının eline ...
MHP'den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün cesaret plaketi İHA muhabirinin dik duruşu plaketle ödüllendirildi
YEREL HABERLER MHP'den saldırıya uğrayan İHA muhabirine üstün ...
Belediye çalışıyor, esnafın yüzü gülüyor Vali Güzeloğlu yeni peynirciler çarşısı müjdesini verdi
YEREL HABERLER Belediye çalışıyor, esnafın yüzü gülüyor Vali ...
Gazi ve terör mağdurlarından HDP'li Baydemir'e sert tepki
YEREL HABERLER Gazi ve terör mağdurlarından HDP'li Baydemir'e sert ...
İzol’dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER İzol’dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
Barış Pınarı Harekatına destekler çığ gibi Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: "Ordumuz eşsiz bir destan yazıyor"
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatına destekler çığ gibi Anadolu ...
Küçük Asmin Nisa'dan duygulandıran hareket Ablası terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 1 buçuk yaşındaki Asmin Nisa, hiç görmediği Hayal Demir'in fotoğrafını öpüp başının üzerine bıraktı Minik Asmin Nisa'nın bu hareketi, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Küçük Asmin Nisa'dan duygulandıran hareket Ablası ...
HDP önündeki eylemde 42'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 42'nci gün
Büyükşehir Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı
Vekillerin de olduğu HDP'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı
YEREL HABERLER Vekillerin de olduğu HDP'lilerden polise sıcak su ve ...
Sur mağduru çocuklar için gece düzenlendi
YEREL HABERLER Sur mağduru çocuklar için gece düzenlendi
HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise saldırdı
YEREL HABERLER HDP önünde açıklama yapmak isteyen grup polise ...
Diyarbakır’da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: Anne ve kızı öldü, 4 ...
Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 42'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 42'nci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X