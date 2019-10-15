Diyarbakırspor iyi yolda

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi'nde 3. hafta müsabakaları geride kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor, 3. hafta maçında deplasmanda Çermikspor'u 31 yenerek 7 puana ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmadan zaferle ayrılan yeşil kırmızılı takım, hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Cihat Baykuşak, Berat Demir ve Veysel Yavuzkır'ın golleriyle galibiyete uzanan yeşilkırmızılı takım namağlup unvanını da devam ettirdi.

Diyarbekirspor yönetim kurulu, elde edilen başarıdan duyulan memnuniyeti dile getiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

“Sezona başladığımız gibi iyi gidiyoruz. Belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Ligin güçlü takımlarından Çermikspor’u mağlup etmemiz, kendimize olan inancımızı bir kez daha göstermiş oldu. Elde edilen başarıdan dolayı tüm futbolcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyoruz.”

DİYARBAKIR 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:50

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.