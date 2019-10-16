Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Gıda Günü etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere mevsim meyveleri dağıttı.

Her yıl farklı bir tema ile 16 Ekim günü kutlanan Dünya Gıda Günü, bu yıl sağlıklı beslenme temasıyla kutlanıyor. Dünya Gıda Günü nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Sur ilçesinde bulunan İskenderpaşa İlkokulu'na giden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı görevliler, çocuklarla birlikte Dünya Gıda Günü ve sağlıklı beslenme ile ilgili sinevizyon gösterimini izledi.

Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerin paylaşılmasının ardından görevliler tarafından çocuklara mevsim meyveleri dağıtıldı.

DİYARBAKIR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

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