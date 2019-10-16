HDP önündeki ailelerden ‘asker selamlı’ destek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, Barış Pınarı Harekatı'nı asker selamı ile destekledi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 44 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 55 aileden Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru nedeni ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması geldi. Asker selamı vererek harekatı destekleyen aileler, Mehmetçik için dua etti. İstanbul'da polis memuru olan ve Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne ve babalar olarak Mehmetçiğe tam destek verdiklerini söyledi.

5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı sırada askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen Ömer Gökçe’nin (24) babası Salih Gökçe ise, “Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerini, Suriye’de savaşan Mehmetçikleri destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyoruz. Türk bayrağı dalgalandıkça bizim vatanımıza bir şey olmaz, onların hepsini öpüyorum” dedi.

10 aydır tek oğulları Mustafa Biçer’in (18) kayıp olduğunu belirten Rauf Biçer de, “Barış Pınarı Harekatı'nda olan güvenlik güçlerimize buradan son damla kanımıza kadar onların arkasındayız ve onları destekliyoruz, onlara teşekkür ediyoruz ve kan borcumuz var. Allah’ın selamı onların üzerinde olsun” diye konuştu.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın (24) babası Şevket Altıntaş, “Askere selam, Barış Pınarı Harekatı'na devam” diyerek askerlere selam gönderdi.

Aileler, daha sonra Türk bayrağı açarak asker selamı verdi.

DİYARBAKIR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

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