HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 45’inci gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 45’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin nöbeti 45’inci gününde sürüyor. 2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyledi. Altıntaş, "45 gündür biz buradayız. Benim bu ünlü kişilerden bir ricam olacak. Bizi burada yalnız bırakmasınlar, sesimize ses versinler. Bu çocuk biyolojik benim çocuğum ama onların evlatları. Onların yeğenleri. Bizi yalnız bırakmasınlar. Barış Pınarı Harekatında askerlerimize canı gönülden başarılar diliyorum. Umuyorum ki, onlarçda başarıya ulaşacaktır. Ben burada çocuğumuzun bizlere kavuşmasını bekliyorum. Benim oğlum 5 yıldır PKK’nın elinde zorla kaçırılmış. Dikkat edin, kaçırılışmış, kandırılmamış. 5 yıldan beridir PKK’nın elinde. Bu bir Türk askeri" dedi.

Oturma eyleminde bulunan Salih Gökçe ise oğlu Mehmet için Kürtçe ağıt yakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

DİYARBAKIR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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