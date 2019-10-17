Avrupa T\u0131p \u00d6\u011frencileri Birli\u011fi (EMSA) ve Dicle \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Psikiyatri B\u00f6l\u00fcm\u00fc organizasyonu ile t\u0131p fak\u00fcltesi \u00f6\u011frencilerine y\u00f6nelik intihar ve fark\u0131ndal\u0131k konulu seminer d\u00fczenlendi. D\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesi\u2019nde d\u00fczenlenen seminer Do\u00e7. Dr. Abdullah Atl\u0131 taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u0130ntihar\u0131n d\u00fcnyada en \u00e7ok \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7an nedenlerinden biri oldu\u011funu belirten Do\u00e7. Dr. Abdullah Atl\u0131, her y\u0131l bir milyona yak\u0131n ki\u015finin intihar nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, T\u00fcrkiye\u2019nin intihar olay\u0131nda d\u00fcnyada 79\u2019uncu s\u0131rada yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Do\u00e7. Dr. Atl\u0131, \u201cDaha \u00f6nce 66\u2019nc\u0131 s\u0131rada yer alan \u00fclkemizin daha geri s\u0131ralara d\u00fc\u015fmesi k\u0131smen sevindirici bir durum olmakla beraber intihar \u00fclkemizdeki ciddiyetini koruyor. 2018 y\u0131l\u0131nda trafik kazalar\u0131nda 3 bin 368 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fken, intihar sonucu \u00f6len ki\u015fi say\u0131s\u0131 da 3 bin 161 olup kazalardan a\u015fa\u011f\u0131 kal\u0131r yan\u0131 yoktur. Yine ayn\u0131 \u015fekilde 20142016 y\u0131llar\u0131nda T\u00fcrkiye de 9 bin 479 ki\u015fi intihar etmi\u015f ve \u0130stanbul, \u0130zmir ve Bursa en fazla intihar vakalar\u0131n\u0131n oldu\u011fu illerken Bayburt, G\u00fcm\u00fc\u015fhane ve \u00c7ank\u0131r\u0131 ise intiharlar\u0131n en az oldu\u011fu iller olarak s\u0131ralanm\u0131\u015ft\u0131r. 20142016 y\u0131llar\u0131nda Diyarbak\u0131r da 215 intihar olay\u0131 olup s\u0131ralamada yedinci s\u0131rada yer almaktad\u0131r. Diyarbak\u0131r i\u00e7in de intihar\u0131n \u00f6nemli bir sorun oldu\u011fu anla\u015f\u0131lmaktad\u0131r\u201d dedi. \u0130ntihar\u0131n her ya\u015f gurubunda g\u00f6r\u00fclebilen sosyolojik boyutu da olan \u00f6nemli bir psikiyatri durumu oldu\u011funu belirten Do\u00e7. Dr. Atl\u0131, \u201cBununla beraber bu durumdan en \u00e7ok gen\u00e7 n\u00fcfus etkilenmekte olup intiharlar\u0131n en \u00e7ok oldu\u011fu ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131 ise 2024 ya\u015f grubu oldu\u011fu bildirilmi\u015ftir. Maalesef T\u00dc\u0130K verilerine g\u00f6re, 20142016 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 15 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck toplam 284 \u00e7ocuk intihar etti\u011fi istatistiklere yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131r.10 Ekim D\u00fcnya Ruh Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 G\u00fcn\u00fc\u2019nde d\u00fcnya genelindeki psikiyatrik sorunlar\u0131hastal\u0131klar\u0131 ve hastal\u0131klar hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rmak ve ruhsal sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 desteklemek ama\u00e7lanmaktad\u0131r. Bu ba\u011flamda intiharlar\u0131n en s\u0131k nedeninin psikiyatrik hastal\u0131klar oldu\u011fu bilinen bilimsel bir ger\u00e7ektir. \u0130ntihara en s\u0131k neden olan hastal\u0131klar; depresyon, bipolar bozukluk, \u015fizofreni, alkolmadde kullan\u0131m bozuklu\u011fu, ki\u015filik bozuklu\u011fu say\u0131labilir. \u0130ntihar \u00f6nlenmesindeki en \u00f6nemli basama\u011f\u0131 psikiyatrik hastal\u0131klar ile ilgili fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 art\u0131rmak ve tedaviye h\u0131zl\u0131 y\u00f6nlendirme konusunda geni\u015f \u00e7al\u0131\u015fmalar yapmak olu\u015fturur\u201d diye konu\u015ftu. Seminer, soru ve cevaplar\u0131n ard\u0131ndan sona erdi.