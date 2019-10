Büyükşehir Belediyesi'den ödüllü Cumhuriyet Koşusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim ödüllü Cumhuriyet Koşusu için geri sayım başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim ödüllü Cumhuriyet Koşusu için Ceylan AVM ve Sümerpark Spor Daire Başkanlığı adresinden ödüllü koşu için kayıtlar alınmaya başlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Koşusu, büyükler, küçükler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 4 kategoriden oluşacak. 3 kilometrelik koşuyla yapılacak organizasyon, 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da İçkale’de başlayıp Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde son bulacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Gençyaşlı demeden her kesimden vatandaşın koşabileceği Diyarbakır Cumhuriyet Koşusundaki amaç, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak, atletizm sporunu yaygınlaştırmak ve rengarenk görünümüyle büyüleyen İçkale’de spor aracılığıyla halkı buluşturarak sosyalleşmeye katkı sunmak. Yarışlara, 7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve halk katılabilecek. Dereceye giren koşuculara derecesine göre 1’incilik, 2’ncilik ve 3’üncülük madalyası ile sürpriz ödüller verilecek. İki kategori için koşucular aynı anda saat 15.00’da koşacak. Koşuların bitmesinden sonra ise ödül seremonisi gerçekleştirilecek.

Yarışmalar, Atletizm Federasyonu ve International Association of Athletics Federations (IAAF) yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak. Kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara da açık olan yarışma da, yabancı uyruklu sporcuların kayıt yaptırırken pasaportlarını ibraz etmeleri gerekecek.

