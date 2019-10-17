Diyarbakır'da badminton turnuvası sona erdi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iki gün süren badminton turnuvası sona erdi. Turnuvaya katılan ve başarı elde eden sporculara madalyaları verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve Sonbahar spor turnuvaları temalı badminton turnuvası sona erdi. Talaytepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvalar yıldızlar ile küçükler kategorisinde düzenlenen badminton turnuvası ile devam etti. 10 kategoriden 180 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. 60 kız 90 erkek sporcunun mücadele gösterdiği turnuvaya Ankara’da gerçekleşecek olan 11 yaş Türkiye Şampiyonasında Diyarbakır’ı temsil edecek olan sporcuların gösterdiği başarı damgasını vurdu.

DİYARBAKIR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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