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HDP’li vekilden polislere hakaret Güvenlik güçleri ile HDP'liler arasında yaşanan gerginliğin ...

İHA

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Ailelerin oturmalarını engellemek için HDP il binası önüne otobüs çekilirken, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, güvenlik güçlerine hakaret etti.

HDP’li vekilden polislere hakaret Güvenlik güçleri ile HDP'liler arasında yaşanan gerginliğin ardından aileler, binanın farklı bir tarafında oturma eylemlerine devam etti

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Ailelerin oturmalarını engellemek için HDP il binası önüne otobüs çekilirken, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, güvenlik güçlerine hakaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 46’ncı gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde HDP il binasına gelen aileler, her gün oturdukları il binası önüne otobüs çekildiğini gördü. Güvenlik güçleri partililere kamuya açık alanın işgal edildiğini ve otobüsü kaldırmaları gerektiğini bildirdi. Görüşme sırasında HDP’li il yöneticileri genel merkez talimatıyla otobüsü oraya getirdiklerini ve kaldırmayacaklarını kaydetti. Polis ekipleri, otobüsün kaldırılması yönünde çalışma yaparken, il binasına giren HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, oturma eylemi yapan ailelere ve polislere hakaret ederek parti binasına girdi.
Aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginliğin ardından Saliha Aydeniz ve partililer içeri girerken, polis, otobüsün kaldırılması için çalışmalarına devam etti.
Otobüsün kaldırılması sırasında aileler, HDP il binasının başka bir tarafında oturma eylemlerine devam etti.

DİYARBAKIR

18 Ekim 2019 Cuma

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