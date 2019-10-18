GÜÇSİYAD’dan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Güçlü Sanayici İş Adamları ve Yöneticiler Derneği (GÜÇSİYAD) Diyarbakır İl Başkanı Mervettin Tosunlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.

GÜÇSİYAD Diyarbakır İl Başkanı Tosunlu ve beraberindekiler Başkan Beyoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Tosunlu, kendilerini kabul eden Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Tosunlu, “Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu göreve geldiği günden bu yana ilçemize yapmış olduğu hizmetler takdire şayandır. Bu güzel ilimize kim bir taş üstüne taş koyarsa bizlerde o insan için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Bizlere kıymetli zamanını ayırdığı için sayın başkanımız Hüseyin Beyoğlu beye sonsuz teşekkür ederiz” dedi.



“STK’lara kapımız ardına kadar açık”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve STK’lara kapılarının ardına kadar açık olduğunu kaydeden Başkan Beyoğlu da, “STK’lar bizler için önem arz eder. Diyarbakır’da ki tüm STK’lara kapılarımız ardına kadar açıktır. GÜÇSİYAD Diyarbakır İl Başkanı Mervettin Tosunlu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DİYARBAKIR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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