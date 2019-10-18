Başkan Nasıranlı ziyaretlerine devam ediyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, göreve yeni başlayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız’ı makamlarında ziyaret etti.

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız’ı da ziyaret eden Başkan Nasıranlı, Diyarbakır’da iş adamlarının hazırladıkları projeleri tanıtarak Diyarbakır’ı kalkındırmak için yeni projelere imza atacaklarını istişare etti.

Daha sonra bazı yatırımcıları iş yerlerini de ziyaret eden Nasıranlı incelemeler esnasında yolları kötü olan yatırımcıların, yollarının yapılabilmesi için iş yerlerinin bağlı bulunduğu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu incelemeler esnasında arayarak vatandaşların talebini iletti. Başkan Beyoğlu da eksiklerin hızlı bir şekilde giderileceği sözünü verdi.

DİYARBAKIR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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