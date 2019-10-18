Bağlar Belediye meclis üyelerinden kırsal mahallelere çıkarma

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talebi üzerine meclis üyeleri, ilçeye bağlı 36 kırsal mahallede muhtar ve vatandaşlarla görüştü.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talebiyle belediye meclis üyelerinden oluşturulan heyet, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin sorunlarını tespit etmek amacıyla saha çalışması yaptı. 36 kırsal mahalleyi kapsayan çalışmayı kapsamında belediye meclis üyeleri Güzel Kızoğlu, Mehmet Hasan Fidan ve İhsan Çubuk’tan oluşan heyet, mahalleleri tek tek gezerek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Sorun ve taleplerle ilgili durum tespitinde bulunan belediye meclis üyeleri, birbirinden farklı taleplerle ilgili notlar aldı. Raporların değerlendirilerek buna göre yol haritası belirlenip vatandaşların taleplerinin kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.



Vatandaşların talepleri karşılanacak

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağlar Belediyesi meclis üyeleri, “Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun direktifleriyle bu çalışmayı yaptık. Tüm kırsal mahalleleri ziyaret ederek hem muhtarlar hem de vatandaşlarla görüştük. Vatandaşların talepleri daha çok alt yapı, ulaşım ve genel hizmetlerle ilgili oldu. Bunları rapor haline getirerek vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetlerin belediyemiz vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlayacağız” dedi.

DİYARBAKIR 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:46

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.