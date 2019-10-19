Lice'de 158 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 158 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmanın ardından Lice ilçesine bağlı kırsal Tepe Mahallesi yakınlarındaki bir bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalık ve çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır halde 8 çuval içerisinde 158 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR
19 Ekim 2019 Cumartesi
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