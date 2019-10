Diyarbakır’da Muhtarlar Günü etkinliği

Diyarbakır’da Muhtarlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi. Bir salonda gerçekleşen buluşmaya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlara hitap eden Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, muhtarların bu topraklar üzerinde seçimle gelen en eski devlet görevlisi olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı İnce, “Elimizdeki kayıtlar 1829 yılında muhtarlık seçimi yapıldığına işaret ediyor. Tabi muhtarlığın diğer seçimlere göre farklı bir durumu söz konusudur. Muhtarlık bir yanıyla devlettir, diğer yanıyla da millettir. Ama en önemlisi milletin iradesidir, milletin sesidir. Dolayısıyla bir ülkenin meselelerini çözmek isteyen millettin memnuniyetini temin etmek isteyen her yöneticinin yolu muhtarlıktan geçme durumundadır. Ve bu iş bizim kurulu devlet geleneğimizde olan bir iştir. Hemen hepimizin hayatına mutlaka bir iz bırakan bir şekilde hayatlarımıza temas eden bir iştir. Böylesine önemli bir görevi Diyarbakır’da ifa ediyorsunuz” dedi.

Daha sonra konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, muhtarların gününü kutlayarak şunları söyledi:

“Diyarbakır'da da bugün bu salonda bin 47 mahallenin halkın güveni ile ve oyu ile seçilmiş, onlar adına rekabete almış, onları temsil ederken de devletin onlara uzanan köprüsü olmuş siz değerli muhtarlarımız var. Bu salonda her yıl ve sizlerle her ilçe toplantısında sıklıkla belirtiyorum sizler bizim çalışma mesai hem arkadaşımızsınız hem de ekibimizin bir parçasısınız. Biz böyle değerlendiriyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu bugün programımıza teşrif eden Bakan Yardımcımız Muhterem İnce başta olmak üzere bütün Bakanlığımızın iradesi bu yöndedir.”

