HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 49’uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 49’uncu günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 49’ncu gününe girdi. Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı. Oğlu gelene kadar oturma eylemine devam edeceğini belirten acılı anne Kabaklı, "Artık bıraksınlar askerimizi, bütün evlatlarımızı. Kaçırılan esir askerlerimizi, kaçırılan polislerimizi hepsini bıraksınlar artık. Bırakana kadar da devam edeceğim oturmaya. Kış da olsa, kar da olsa, yaz da olsa, yağmur da olsa kalkmayacağım. Bıraksınlar, Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum, çocuklarımıza el atsın. 5 sene oldu. Bir anne olarak gücümüz kalmadı artık. Evlat acısı çok zor bir şey. Biz eşkıya değiliz, eşkıya kendileridir. Eşkıya olmasalardı zaten çocuklarımızı alıp da askerken kaçırmazlar" dedi.

DİYARBAKIR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:42

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.