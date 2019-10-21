Diyarbakır’da EKPSS kursu başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim mezunu engelli vatandaşların kamu istihdamına katılımlarını sağlamak amacıyla açtığı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu başladı.

Engellilerin sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için farklı alanlarda çalışmalar yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü, orta öğretim mezunu engelli bireylere yönelik EKPSS kursu açtı. Ortopedik, hafif düzeyde zihinsel ve süreğen hastalığa sahip engellilerin yer aldığı kurstan toplam 35 kişi faydalanıyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından alanında uzman eğitmenlerin görevlendirildiği kursta Türkçe, matematik, Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye coğrafyası, kültür ve medeniyetler, temel yurttaşlık ve güncel konular başlığında engelli bireylere 7 başlıkta eğitim veriliyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Engelli Şube Müdürlüğü’ndeki kurslar 6 ay süresince, 2020 Nisan ayı içinde yapılacak EKPSS sınavına kadar devam edecek.

Kursa başvuruda bulunup eğitim gören 35 engelli, durumlarına göre gruplara ayrılarak hafta içi her gün sabah ve öğle olmak üzere, 2 grup ve 3 sınıfta eğitim alıyor.

DİYARBAKIR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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