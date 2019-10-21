Başkan Beyoğlu’ndan Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosuna ziyaret

Diyarbakır’da ilk kez hizmet vermeye başlayan Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosunu ziyaret ederek Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilciliğine atanan İbrahim Yağlı’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, böyle bir hizmetin bölgede verilmeye başlanmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Eylül'de imzalanan kararnameyle Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilciliğine atanan İbrahim Yağlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yağlı tarafından karşılanan Başkan Beyoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın gerek stratejik gerekse kültürel, tarihi ve ekonomik ilişkiler anlamında önem taşıyan Diyarbakır’da irtibat bürosu açmasının çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Diyarbakır ve bölge için büyük kazanç olarak değerlendirdiklerini kaydetti.



“Diyarbakır’ın gelişmesine büyük katkı sunacak”

Diyarbakır’ın ve bölgenin gelişmesine, kalkınmasına büyük önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a böyle bir hizmeti kazandırdıkları için çok teşekkür eden Başkan Beyoğlu, “Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosu, inşallah bölgemizin hem iktisadi hem de dış dünya ile olan iletişiminde çok önemli bir misyonu yerine getirecek. Biz de bu önemli göreve atanan İbrahim Yağlı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunmak ve desteğimizi ifade etmek üzere ziyarette bulunduk” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi büyükelçi İbrahim Mete Yağlı da anlamlı bulduğu ziyaret nedeniyle Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

DİYARBAKIR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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