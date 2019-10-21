Amedspor iç saha maçlarında kayıp

Amedspor, kendi sahasındaki son galibiyetini 3 Nisan 2019’da Ankara Demirspor’u 32 yenerek elde etti. Bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçında tam 11 puan kaybetti.

2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Amedspor, geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 8 puan toplayabildi. Rakip kalelere bıraktığı 4 gole karşılık kalesinde 8 gol gören Amedspor, en büyük hüsranı kendi sahasında yaşadı. Diyarbakır’daki son galibiyetini 3 Nisan 2019’da Ankara Demirspor’a karşı elde eden Amedspor, o tarihten sonra evinde oynadığı 7 maçta da taraftarlarını güldüremedi.



İç sahada beraberlik serisi

Bu sezon kendi sahasında 5 maça çıkan Amedspor, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak galip gelemedi. İlk haftada Sancaktepe’ye 21 yenilirken, daha sonra Hacettepe, Şanlıurfaspor ve Samsunspor’la 00, Gümüşhanespor’la da 11 berabere kaldı.

Evindeki 5 maçta sadece 2 gol atabilen Amedspor, en büyük sıkıntıyı gol yollarında yaşıyor.

DİYARBAKIR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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