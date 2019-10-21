Diyarbakır’da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çınar ilçe merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçaklara sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla biriken suları tahliye etmeye çalışırken, caddelerde tahribat oluştu.

Öte yandan, bir sürücünün yağışın ardından oluşan su birikintisini fark etmemesi üzerine kullandığı kamyonet çukura saplandı.

DİYARBAKIR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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