Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

İHA

Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Fehmi Kaçmaz, kalp çarpıntısı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Fehmi Kaçmaz, kalp çarpıntısı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.
Kalbin sağlıklı bir insanda 60100 arasında attığını ve bu durumun, kişinin efor durumuna göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Kaçmaz, kalpte ani hızlanmalar ve yavaşlamalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Kaçmaz, “Kişi koşarken, heyecanlanırken, duygusal travma yaşarken veya stres altındayken kalp atışları normal olarak hızlanır. Ancak hiçbir sebep yokken aniden kalp atışının hızlandığı hissediliyorsa, mutlaka uzman görüşü alınmalıdır. Çarpıntı şikayeti olan kişilere aritmi tanısı koymak mümkündür. Bu yüzden aritmi şikayeti olan hastaların ayrıntılı bir kalp muayenesinden geçmeleri önerilir. İlk aşamada EKG çekilerek ritim bozukluğuna ilişkin bir işaret olup olmadığı incelenir. Ardından tiroit hastalıklarında da ritim bozukluğu görülebileceğinden hastaya kan tahlilleri uygulanır. EKO ile de kalbin ve kapaklarının yapısında bir hastalık olup olmadığı kontrol edilir. Sürekli çarpıntısı olmayan ancak ara ara şikayetleri olan hastalar, 24 saatlik EKG kaydını alan holter cihazı ile takip edilebilir. Bununla günün herhangi bir saatinde olan ritim bozukluğu kaydedilerek ritim bozukluğu tanısı konulabilir” dedi.

Öncelikle yaşam tarzı değişikliği
Kalp çarpıntısını kontrol altına almak için yaşam tarzı değişikliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kaçmaz, şöyle devam etti:
“Stresi yönetmek, çay ve kahve tüketimini sınırlamak ve düzenli uyku bu önemler arasında sayılabilir. Çarpıntıya bayılma gibi şikayetlerin eşlik etmesi durumunda, yaşamı tehdit edici ritim bozukluklarının varlığı gündeme gelebilir. Bu durumda ilaç tedavilerinin yanı sıra EPS ve ablasyon tedavileri uygulanır. Yaşamı tehdit eden ritim bozukluklarının tedavisinde gündeme gelen EPS işlemi, kasık bölgesindeki damardan girilerek kalbin içine yerleştirilen kablolar aracılığı ile kalbin elektriksel aktivitesi hakkında bilgi edinmek için yapılan girişimsel bir yöntemdir. Ablasyon ise EPS’nin ileri aşaması olarak farklı bir yöntemle radyofrekans dalgalarını kullanarak oluşan ısıyla kalp ritim bozukluğunun kaynaklandığı dokuları ortadan kaldırır. Diğer bir yöntem olan kriyoablasyon da kalpte ritim bozukluğuna neden olan odakları dondurarak, sorunun ortadan kaldırılması için uygulanan bir işlemdir.”

DİYARBAKIR

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:27
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde
Diyarbakır’da kadınlar ile çocuklar, kapkaç ve şiddete karşı Krav Maga öğreniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kadınlar ile çocuklar, kapkaç ve ...
Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme
Müdür yardımcısı veliler tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Müdür yardımcısı veliler tarafından darp edildi
HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı
YEREL HABERLER HDP’li 3 belediyeye kayyum atandı
Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ...
Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli seferber oldu
YEREL HABERLER Korkuluk demirlerine sıkışan çocuk için mahalleli ...
Diyarbakır’da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
Diyarbakır'da sanata ve özel etkinliklere büyük ilgi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sanata ve özel etkinliklere büyük ilgi
Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, ...
Amedspor iç saha maçlarında kayıp
YEREL HABERLER Amedspor iç saha maçlarında kayıp
Kulp’ta anlamlı futbol karşılaşması
YEREL HABERLER Kulp’ta anlamlı futbol karşılaşması
Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
Muhtarlar randevu ve talep olmadan Vali Güzeloğlu’yla görüşebilecek
YEREL HABERLER Muhtarlar randevu ve talep olmadan Vali Güzeloğlu’yla ...
PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları üzerinden tehdit etti Çocuğunun dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Biçer: "O kadar alçak yüzleri var ki, beni iki kız çocuğumla tehdit ediyorlar"
YEREL HABERLER PKK, HDP önünde eylem yapan Ayşegül Biçer’i kızları ...
Başkan Beyoğlu’ndan Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosuna ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan Dışişleri Bakanlığı irtibat ...
Diyarbakır’da EKPSS kursu başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da EKPSS kursu başladı
HDP önündeki eylemde 49'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 49'uncu gün
HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti Van’da polisin kolunu ısıran, Diyarbakır’da polise tekme atan HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz, bu kez polise hakaret etti Amirine 'çete' diyen Aydeniz’e polisten tokat gibi cevap: "Biz çete değil devletiz. Devletin kanunlarını uyguluyoruz"
YEREL HABERLER HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti Van’da ...
Diyarbakır’da biri gri listede aranan 2 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da biri gri listede aranan 2 terörist ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 49’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 49’uncu gününde
Cam silerken karşılarına çıkan çocuğa unutulmaz bir an yaşattılar Diyarbakır’da Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, kırmızı ışıkta cam silen 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutlayarak hayatının sürprizini yaptı
YEREL HABERLER Cam silerken karşılarına çıkan çocuğa unutulmaz bir ...
Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP'li belediyelere terör operasyonu
Diyarbakır’da HDP’li belediye başkanlarına terör operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP’li belediye başkanlarına terör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X