Yaptığı tıraşla görenlerin yüreğini ağzına getirdi Diyarbakırlı berber Mustafa Polatoğlu, seyir halindeki bir araçta, gözlerini kapatarak jiletle tıraş gerçekleştirdi

– Diyarbakırlı berber Mustafa Polatoğlu, seyir halindeki bir araçta gözlerini kapatarak tıraş gerçekleştirdi. Polatoğlu’nun jiletle yaptığı tıraş, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Diyarbakır’da yaklaşık 10 yıldır berber ustalığı yapan 32 yaşındaki Mustafa Polatoğlu, seyir halindeki bir pikabın kasasında ustura ile gözleri kapalı şekilde sakal tıraşı yaptı. Yürekleri ağza getiren Polatoğlu, risk alan kardeşi Erol Polatoğlu’nu tıraş ederek bir ilki gerçekleştirdi.
DİYARBAKIR
22 Ekim 2019 Salı
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