Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı adliyeye sevk edildi

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mızraklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
İçiişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Mızraklı’nın adliyedeki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
DİYARBAKIR
22 Ekim 2019 Salı
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