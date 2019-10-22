DSİ'den 'sulama kanallarına yaklaşmayın' uyarısı

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Devlet Su İşleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Kralkızı Dicle Sulama Anakanalına test amacıyla sulama suyu verileceğinden vatandaşların can ve mal güvenliği açısından sulama kanallarına yaklaşmaması uyarısı yapıldı.

DSİ'den yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzce yapımı tamamlanarak işletmeye alınması planlanan Kralkızı Dicle Sulama Anakanalına 22 Ekim 2019'de test amacıyla sulama suyu verileceğinden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından sulama kanallarına yaklaşmaması önemle duyurulur" denildi.

DİYARBAKIR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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