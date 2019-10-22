TFF Başkanı Özdemir’den Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Diyarbakır’da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret ederek hem hayırlı olsun temennisinde bulundu hem de belediyenin hizmetleri ve spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan Özdemir, doğup büyüdüğü kent olan Diyarbakır’a yapılacak her türlü hizmeti değerli bulduğuna dikkat çekerek Bağlar Belediyesi’nin gerçekleştirmek istediği sporla ilgili projelere ve çalışmalara her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.



“Diyarbakır iyi olursa, kalkınırsa bölge için ülke için iyi olur”

Diyarbakır’ın çok önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Diyarbakır memleketim. Dolayısıyla her fırsatta ziyarete geliyorum. Bu gelişimde bir kez daha Diyarbakır’ın gelişmesine hayran kaldım. Kent gerçekten modern hale gelmiş. Diyarbakır, hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli bir kent. Diyarbakır iyi olursa, kalkınırsa bölge için ülke için iyi olur. Biz sporda tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Diyarbakır’ın, Bağlar’ın bu konudaki taleplerine, projelerine gerekli desteği sağlayacağız. Bağlar Belediye Başkanımızı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık ve başarılar diledik. Bağlar, Diyarbakır’ın kalbidir. Başkanımız inşallah hak ettiği hizmetleri kazandıracak” dedi.



“Nihat Özdemir, bizim için gurur kaynağıdır”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır’ın bağrından çıkan Nihat Özdemir’i Futbol Federasyonu gibi bir kurumun başında görmekten ve Bağlar Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Beyoğlu, “Nihat Özdemir ismi Diyarbakır ve Türkiye için büyük bir değerdir. Gerek yaptığı yatırımlar ve ülke kalkınmasına sağladığı katkılar, gerekse spora yaptığı hizmetler takdire şayandır. Böyle bir değerimizin Futbol Federasyonu gibi futbolun lokomotifi olan kurumun başında olması da bizim için ayrıca bir vesilesidir. Bizi ziyaret etmesi bizi ayrıca mutlu etti. Bizim tek gayemiz ve hedefimiz Bağlar’ımıza, Diyarbakır’ımıza hiçbir ayrım gözetmeden hak ettiği hizmetleri kazandırmaktır. Bunun için de spor da önemli bir yer tutuyor. Nihat başkanımızın desteğiyle bunları yapacağız inşallah” diye konuştu.

DİYARBAKIR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:41

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.