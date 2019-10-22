Diyarbekirspor’da teknik direktör Dinçel dönemi kapandı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör Selahaddin Dinçel ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Geçen sezonun ardından Selahaddin Dinçel ile anlaşan ve devre arası kampı ile transfer çalışmalarını yapan yeşil kırmızılı ekip, ligin 9’uncu hafta maçının ardından deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Deplasmanda oynanan ve Nazilli Belediyespor’un 21 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından Selahaddin Dinçel’le karşılıklı anlaşan yeşil kırmızılı ekip, resmi olarak yol ayrımını gerçekleştirdi. Diyarbekirspor, Dinçel’den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını hızlandırırken, hafta sonuna kadar bir isimle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.

DİYARBAKIR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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