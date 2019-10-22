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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı

İHA

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, tutuklandı.
31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR

22 Ekim 2019 Salı

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