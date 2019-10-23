Karadeniz fotoğraflarla Diyarbakır'da sergilendi

Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) 2428 Nisan tarihlerinde Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü daveti üzerine düzenlenen gezide Trabzon'da Diyarbakır fotoğraf sergisi açılırken, bu birliktelik başlayan köprü kapsamında bugün de Diyarbakır'da 'Karadeniz fotoğrafları' sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk tarafından çekilen resimler Diyarbakır İçkale'de düzenlenen törenle sanatseverlere kapılarını açtı. Diyarbakır'a daha önceden 2 kez geldiğini ve şehrin dokusuna hayran kaldığını söyleyen Fotoğraf Sanatçısı Metin Öztürk, fotoğraf ve yolların görsel serüveninin döngüsü olduğunu söyledi. Öztürk, "Fotoğraf için geziyorum. Gezmek için fotoğraf çekiyorum, bu benim vazgeçilmezim. Bir çok dostlarım oldu buda beni mutlu ediyor. Hobi olarak fotoğraf çektiğim için profesyonel gözle amatör olarak çalışıyorum. Bugüne kadar yaptığım çalışmaları hiçbir karşılık beklemeden insanlarla paylaşmaya çalıştım. Bunu yaparken tek amacım bölgemizin görsel zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak" dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ise derneklerinin tüm fotoğraf gönüllülerini bir araya toplamaktan ziyade, bir arada uyumlu çalışabilecek fotoğraf ekipleri oluşturmak, sabır ve istikrarla projeler üretmek ve bunları paylaşmaktan haz duyacak bir gönül birlikteliğini kurmaya çalıştıklarını söyledi. Kılıçoğlu, "Kendi şehrimizde başlayan bu birliktelik ve güç birliği zaman içinde diğer illere de yansıdı. Bu yansımanın sonucu olarak Trabzon’dan Diyarbakır‘a kurulan gönül bağının sergisini açtık bugün. Bu birlikteliğin daha da kuvvetlenerek büyümesi tek temennimiz" diye konuştu.

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Metin Öztürk’ün fotoğraflarından oluşan sergi Akçay grup tarafından destekleniyor. Akçay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akçay şehrin gelişmesi ve büyümesinde sanayi kadar sanatın da çok önemli olduğunu, Diyarbakır’ın 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu kadim toprakların sanata ve sanatçıya her zaman ev sahipliği yaptığını ve yapacağını söyledi.

İçkale müze kompleksinde bugün açılışı yapılan Karadeniz Fotoğrafları sergisinin 4 Kasım tarihine kadar açık kalacağı belirtildi. Sergi açılışına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bakanlık Müşaviri Muharrem Kurt, Türk Telekom Bölge Müdürü Necmi Mazlum, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Diyarbakirspor As Başkanı Şeyhmus Akyıl, Karadenizliler Derneği Başkanı Kasım Kılıç, Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof Dr. İrfan Yıldız, Akçay Grup Yönetim Kurulu Baskanı Ramazan Akçay ve çok sayıda davetli katıldı.

DİYARBAKIR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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