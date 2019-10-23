Diyarbakırlı kadın futbolcular lige kötü başladı

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TFF Kadınlar 1. Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 20192020 sezonuna yenilgiyle başladı. Diyarbakır’da oynanan maçta ALG Spor’a 21 yenilen yeşil kırmızılı beyazlı ekip, sevenlerini üzdü.

Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen maçta iyi futbol sergileyen ancak gol yollarında yaşadığı sorunlar nedeniyle sonuca gidemeyen yeşil kırmızılı beyazlı ekip, sezonun ilk maçını 21 kaybetti. Lige kendi sahasındaki ALG Spor yenilgisiyle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, sezonun ikinci maçını deplasmanda yapacak. Kireçburnu ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil kırmızılı beyazlılar, pazar günü İstanbul’da yapacağı maçın hazırlıklarını cuma günü tamamlayacak. Diyarbakır’da yapacağı son antrenmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü İstanbul’a geçip, kampa girecek. Bu karşılaşma Çayırbaşı Stadı’nda Saat 12.00'da oynanacak.

DİYARBAKIR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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