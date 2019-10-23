Akyıl, mazbatasını aldı

Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu (BTK) Seçimlerini kazanan Güneydoğu BTK Başkanı Mehmet Akyıl, TÜRSAB Genel Merkezinde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen BTK Başkanları mazbata töreninde Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri BTK Başkanı Mehmet Akyıl mazbatasını TURSAB Başkanı Bağlıkaya’dan aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Akyıl, bölge illerinde turizmi canlandırmak ve hak ettikleri konuma getirmek için büyük bir çaba içerisinde olacaklarını söyledi. Akyıl, “Turizmin canlanması, bölgeye yönelik turizm faaliyetlerinin artırılması konusunda bundan sonraki süreçte oluşacak TÜRSAB yönetimi ile uyum içerisinde çalışarak bölge turizmimizi hak ettiği konuma getireceğiz” dedi.

DİYARBAKIR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:39

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.