Diyarbakır' masa tenisi turnuvası sona erdi

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen masa tenisi Turnuvası sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen masa tenisi turnuvası sona erdi. Talaytepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen ve yıldızlar ile küçükler kategorisinde düzenlenen masa tenisi turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 3 kategoriden 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

İlkinin gerçekleştirildiği turnuvada çocukları sporla buluşturmak, spora teşvik etmek ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Talaytepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuva, dereceye giren takımlara madalyalarının verilmesi ile son buldu.

DİYARBAKIR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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