Diyarbakır İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı

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Diyarbakır’da düzenlenen İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı ikinci gününde de devam etti.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Diyarbakır İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, Turkcell Global Bilgi Diyarbakır Çağrı Merkezi Müdürü Deniz Ateş ve davetliler katıldı. Fuarda katılımcı kurumların, Turkcell'de kariyer sunumu, iş arama becerileri, kariyer ve beden dili konulu sunum, kariyer gelişiminde eğitimin önemi konularında sunum yapıldı.



Yapılan sunumlarından sonra İŞKUR tarafından kurumlara teşekkür sertifikası takdim edildi. Sunumların ardından etkinliklere katılım sağlayan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

DİYARBAKIR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:07

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