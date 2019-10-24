HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 52. günde Kızı teröristlerce kaçırılan Hatice Levent: "Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön. Fadime'm kalem tutacak senin elin, dizimin dibine dön yavrum, çok özledim seni"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 52. günde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 52. gününe girdi. Kütahya'dan Diyarbakır’a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Yaklaşık 4 yıldan bu yana kızından haber alamadığını belirten acılı anne Levent, kızına dönmesi çağrısında bulundu. Hatice Levent, "52 gündür yavrumu arama için buradayım. Yavrularımız gelsin, biz onları istiyoruz. Yavrumu çok özledim, kardeşleri de onu çok özledi. Biz yavrularımıza sahip çıkamadık. Yavrularımızı elimizden ciğerimizden kopardılar. Yavrum geri dön, yavrum o silahı at elinden geri dön. Fadime'm kalem tutacak senin elin, dizimin dibine dön yavrum, çok özledim seni” diye konuştu.

DİYARBAKIR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:38

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.