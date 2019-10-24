DÜ öğrencileri Erbil’de eğitim aldı

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Dicle Üniversitesi öğrencileri, kısa süreli değişim programı kapsamında Salahaddin Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Dicle Üniversitesi kısa süreli öğrenci değişim programları kapsamında Salahaddin Üniversitesi Türkoloji bölümünde okuyan 21 öğrenci Dicle Üniversite bir haftalık eğitim gördü. Bu öğrenciler için tasarlar, sosyal, kültürel eğitim programından sonra Dicle Üniversitesi'ndne okuyan 20 ilahiyat öğrencisi de Eylül ayında Salahaddin Üniversitesi tarafından hazırlanan kısa süreli değişim programıyla Erbil’de eğitim aldı. Öğrencilerin imkanlar ölçüsünde yurt dışı eğitim deneyimi kazandırmayı hedefleyen Dicle Üniversitesi kısa süreli değişim programlarını bütün bölümlere uygulamak için çalışmaları hızlandırdı.

DİYARBAKIR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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