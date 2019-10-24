Zeka oyunları yarışmasından Bil Kolejine iki birincilik

Türkiye Zeka Vakfı tarafından TÜBİTAK destekli olarak düzenlenen Türkiye zeka oyunları yarışmasında Diyarbakır Bil Koleji ilk ve ortaokul tarımları ile birinciliği göğüsledi.

Diyarbakır'da 15 okulun katıldığı ve online sistem ile düzenlenen yarışmada öğrencilerin elde ettiği başarı Bil Kolejinde sevince neden oldu. Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen TÜBİTAK destekli Türkiye okullar arası zeka oyunları yarışmasında birinci olan Bil Koleji ortaokul ve ilkokul takımlarının Diyarbakır'ı temsilen Gaziantep bölge elemelerinde yarışacakları belirtildi.

DİYARBAKIR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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