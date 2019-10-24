Diyarbakırlı berber Mehmet Öner ve çalışanları köy okullarına gidip çocukları ücretsiz tıraş etti

Diyarbakırlı kuaför Mehmet Öner ve çalışanları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hani ilçesi Çardaklı köyünde öğrencileri ücretsiz tıraş ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamından kuaför Mehmet Öner, çalışanlarıyla köy çocuklarına sürpriz yaparak 80 öğrenciyi tıraş ederek hediyeler verdi. Yapılan etkinliğe Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Büyükaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çevik, Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil değirmenci katıldı.

Yapılan çalışma hakkında konuşan berber Mehmet Öner, kırsalda yaşayan ailelerin ve çocukların imkanları kısıtlı olduğu için gönüllü olarak böyle bir çalışma yapmak istediklerini söyledi. Berber Öner, “İlçelerde, köylerde berber az bulunur, ya da bulunmaz köy yeri olduğu için. Küçük kardeşlerimize de böyle bir çalışmayla sürpriz yapmak istedik. Amacımız hem onları mutlu etmek, hem de biz büyükler meslek sahibi insanlar böyle güzelliklerle onların kalbine iyilik, güzellik tohumlarını serpmek, ileride onlarda belki bizler gibi farklı mesleklere sahip olunca onlarda aynı durumu başkalarına yaparlar diye düşünerek örnek bir davranışta bulunmak istedik. Sağ olsunlar ilçe mülki amirlerimizde bizlere eşlik edip hem kardeşlerimizin hem de bizim mutluluğumuza mutluluk kattılar. Katkıları olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle çalışmalarımız daha da olacak. Toplum olarak bunun gibi çalışmalarda bulunmuş oluruz” dedi.

Yapılan sosyal sorumluluk çalışması nedeniyle Hani İlçe Kaymakamı Turan Soğukoluk, Mehmet Öner ve çalışanlarına plaket vererek hatıra fotoğrafı çekti.

DİYARBAKIR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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