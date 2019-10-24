Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

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DİYARBAKIR'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi. Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.



DİYARBAKIR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:08

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