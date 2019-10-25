7 yaşındaki Yusuf’un ‘yardım’ çığlığı Diyarbakır'da omurilik zarları ve sinirleri dışarıda doğan 7 yaşındaki Yusuf Çelik, henüz 7 günlükken geçirdiği ameliyatın ardından yürüyemez duruma geldi Arkadaşları gibi gezip oyun oynayacağı günün hayalini kuran minik Yusuf, yetkililerden yardım bekliyor

Diyarbakır’da, 7 yıl önce omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belinden dışarı doğru doğan Yusuf Çelik, henüz 7 günlükken ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası yürüyemez duruma gelen Çelik, arkadaşları gibi gezip oyun oynayacağı günün hayalini kuruyor.
Hani ilçesinde yaşayan ve 10 yıllık evli olan RemziSabiha Çelik çiftinin 7 yıl önce Yusuf ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belden dışarı doğan Yusuf, henüz 7 günlükken hastalığı nedeniyle bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası Yusuf, sağ ve sol ayaklarını bilekten sonra hissetmezken, idrar ve dışkısını tutamama durumları ile karşı karşıya kaldı.
DİYARBAKIR
25 Ekim 2019 Cuma
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