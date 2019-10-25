7 yaşındaki Yusuf’un ‘yardım’ çığlığı Diyarbakır'da omurilik zarları ve sinirleri dışarıda doğan 7 yaşındaki Yusuf Çelik, henüz 7 günlükken geçirdiği ameliyatın ardından yürüyemez duruma geldi Arkadaşları gibi gezip oyun oynayacağı günün hayalini kuran minik Yusuf, yetkililerden yardım bekliyor

Diyarbakır’da, 7 yıl önce omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belinden dışarı doğru doğan Yusuf Çelik, henüz 7 günlükken ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası yürüyemez duruma gelen Çelik, arkadaşları gibi gezip oyun oynayacağı günün hayalini kuruyor.

Hani ilçesinde yaşayan ve 10 yıllık evli olan RemziSabiha Çelik çiftinin 7 yıl önce Yusuf ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belden dışarı doğan Yusuf, henüz 7 günlükken hastalığı nedeniyle bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası Yusuf, sağ ve sol ayaklarını bilekten sonra hissetmezken, idrar ve dışkısını tutamama durumları ile karşı karşıya kaldı.

DİYARBAKIR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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