Kimsesiz çocuklara devlet şefkati

Diyarbakır’da açılan sevgi evleri, kimsesiz çocukların yuvası oldu. Ayşe Hafsa Sultan Sevgi Külliyesindeki villalarda konaklayan çocuklar, devlet şefkati ile mutlu ve emin ellerde hayatlarını sürdürüyor.

Son yıllarda sokak çocuklarının dramları, illegal işlerde kullanılan çocuklar ve sayısı yüzlerce olan dağa kaçırılan çocukların önüne geçmek adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hayata geçirilen Sevgi Külliyesi Projesi sayesinde onlarca çocuk devlet şefkati ile buluştu. Önceki dönem kayyum atanan Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen Sevgi Evi Külliyesi Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilerek çocukların yarınlara daha güvenle donanımlı iyi bireyler olması için hiçbir destek esirgenmiyor.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şirine Eronat, Sevgi Ayşe Havza Sultan Sevgi Külliyesinin 2018 yılında Yenişehir Belediyesi kayyumu döneminde Başkan Serdar Kartal tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile yapıldığını söyledi. Eronat, “8 villadan ve bir idari binadan oluşan bir kurumdur. Kimsesiz, yetim ve yardıma muhtaç çocuklarımızın her anlamda sosyal, kültürel anlamda iyi eğitilmeleri topluma faydalı iyi bireyler olmaları açısından burada eğitim verilmektedir. Dağa kaçırılan çocuklarımız, farklı alanlara yöneltilenler, uyuşturucu ve benzeri alanlara yöneltilen çocuklarımız tüm bu olumsuzluklardan uzak kalmaları için devletimiz tüm imkanları seferber ederek devlet şefkatiyle anlamlı bir hizmet veriliyor. Ayşe Hafsa Sultan Sevgi Külliyesinde kütüphane, resim, etüt, iş atölyeleri dışında basketbol, voleybol ve tenis kortları bulunmakta. Yaşları ufak olan çocuklar için oyun alanları da mevcut. Diyarbakırlı kimsesiz çocuklarımız tam bir aile sıcaklığında eğitim görüyor” dedi.



Okul harici özel dersler veriliyor

Diyarbakırlı kimsesiz çocukların elinden tutan devlet, çok amaçlı kültür merkeziyle çocuklara normal okul haricinde etüt dersleri, resim ve müzik atölyeleri kurarak özel eğitim imkanı sunuyor. Kimsesi olmayan çocukların kimsesi olan devlet aynı zamanda Sevgi külliyesi Projesi içindeki oyun parkı dışında futbol, basketbol ve tenis kortu ile çocukların spor yapmalarını da teşvik ediyor.

DİYARBAKIR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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