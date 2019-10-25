Okulun müdür yardımcısını döven baba- oğul tutuklandı

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DİYARBAKIR'da, okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş'i dövdüğü gerekçesiyle veli Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen babaoğul, mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü, Kayapınar ilçesindeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş, iddiaya göre, öğrencisinin bazı davranışları nedeniyle babası Mehmet Sıtkı A.'ya şikayette bulundu. Bunun üzerine okula çocuğunun ağabeyi Serhat A. ile gelen baba Mehmet Sıtkı A., müdür yardımcısı ile konuşmak istedi. Yasin Güneş ile babaoğul arasında konuşma sırasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., okul bahçesinde Yasin Güneş'i dövdü. Güneş'in yere yatırılarak, dövüldüğü anlar, okulun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olayın ardından Yasin Güneş'in şikayeti üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Mehmet Sıtkı A. ve Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen babaoğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DİYARBAKIR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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