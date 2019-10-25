Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci katibi HDP’yi ziyaret etti, aileleri görmezden geldi

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’da gelen Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci Katibi Antonia WynneHughes, HDP İl Başkanlığını ziyaret etti. Katip 53 gündür il binası önünde çocukları için nöbet tutan aileleri görmezden gelerek otomobiline binip uzaklaştı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır’da gelen Kanada Ankara Büyükelçiliği 2’nci Katibi Antonia WynneHughes HDP’yi ziyaret etti. Zırhlı bir araçla HDP il binası önüne gelen Antonia WynneHughes, parti binasında yaklaşık bir saat kaldıktan sonra bina önünde oturma eylemine devam eden aileleri görmezden gelerek otomobile binip uzaklaştı. Antonia WynneHughes’in çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek 53 gündür evlat nöbetinde olan ailelerin yanına gitmemesi dikkat çekti.

DİYARBAKIR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:09

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