Eğitim-Bir Sen 10’ncu Bölge Toplantısı HDP önünde oturma eyleminde bulunan aileler Eğitim-Bir Sen toplantısına katıldı

EğitimBir Sen 10’ncu bölge toplantısını Diyarbakır’da gerçekleştirdi. HDP il binası önünde oturma eyleminde bulunan aileler de EğitimBir Sen toplantısına davet üzerine katıldı.

Toplantıya EğitimBir Sen üyeleri, HDP önünde oturma eyleminde olan anneleri temsilen Ayşegül Biçer, Rauf Biçer, Türkan Mutlu, EğitimBir Sen ve MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı. Aileleri temsilen katılan Ayşegül Biçer, iki temsilci olarak geldiklerini, yüreklerinin yandığını söyledi. Biçer, “Benim yaklaşık bir yılım bitecek oğlumu kaybedeli. PKK’nın eline kaptırdım oğlumu, bir mücadele başlattım. Bir yıldan beridir mücadele ediyorum. 3 Eylül’den bu yana da HDP il binası önünde kendi evladımın arayışındayım. HDP bizim çocuklarımızı götürdü, onları yoldan çıkaran kendisi. Kandil’in ana merkezi olduğunu biliyoruz. O yüzden eylemimizi orada başlattık. Biz koskoca PKK’nın ecdadına başkaldırmış anneleriz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bu Kürt savunucularını istemiyoruz, acilen onları istifaya çağırıyoruz. HDP’nin kapatılması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“Yola çıkış ilkelerimiz Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı yapmak”

EğitimBir Sen üyelerine konuşma yapan EğitimBir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, haklarını aramalarının, kazanımlar üretmelerinin yolu sendikalaşmaktan geçmekte olduğunu söyledi. Yalçın, “Sendika olmadan biz bu konuda haklarımızı arayamayız, örgütlenmeden, sendika haklarımızı kullanmadan biz üretemeyiz. Tespitlerin yapıldığı bir süreçte, eğitimbir şemsiyesini açan Akif İnanının çağrısına kulak verip hareketimizi birlikten sendikaya, binlerden yüzbinlere, yüzbinlerden yetkiye, yetkiden zirveye taşıyan, zirvenin yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara şiarıyla, yerelden evrensele mutlusuyla yürüttüğümüz ve emek mücadelesinin, hak, emek özgürlük ve ekmek mücadelesinin bayraktarı, öncüleri teşkilatımızın çok kıymetli liderleri 10’ncu bölge toplantısı eğitim programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başladığımız andan geldiğimiz zaman kadar ne inancımızdan, ne idealimizden, ne ülkemizden, ne ülkümüzden, ne ideamızdan hiçbir zaman ödün vermedik. Hiçbir zaman temel ilkesel değerlerimizden uzakta durmadık. Bizim yola çıkış ilkelerimiz Anadolu’nun kabul görmüş değerlerini baş tacı yapmak. Medeniyet ilkelerini referans noktası olarak görüp önümüze koymak ve buna ilişkin, buna uygun bir yolculuğu emek mücadelesi olarak sürdürmek, büyütmek. Üyemize, ülkemize yerküremize faydalı bir gayreti tahkim etmektir” diye konuştu.

Program, Ali Yalçının konuşmalarından sonra oturma eyleminde bulunan ailelere destek amacıyla ayakta alkışlanarak son buldu.

DİYARBAKIR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

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