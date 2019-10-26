Diyarbekirspor-Altındağ Belediyespor: 1-1

Bugün ne oldu?

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STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Buğur Han Güler, Cihad Buyurgan,

DİYARBEKİRSPOR: AhmetReşo (Dk. 68 Tolunay), Faruk, Uğur (Dk. 81 Serhat Zubeyr), Vedat, Emrah, Şevket, Emre, Güney (Dk. 81 Taner), Alihan, Mehmet Fuat,

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: KıvançHüseyin, Muzaffer, Uğur (Dk. 76 Semih), Barış (Dk. 88 Serkan), Ahmet Buğrahan, Emre, Yalçın Eycan, Hasan, Emrah, Fatih (Dk. 82 Mücahit Haktan)

GOLLER: Dk.28 Mehmet Fuat (Diyarbekirspor) - Dk. 57 Uğur, (Altındağ Belediyespor)

SARI KARTLAR: Vedat, Alihan (Diyarbekirspor) - Uğur (Altındağ Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup 10'uncu hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor sahasında Altındağ Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

28'inci dakikada Diyarbekirspor sol kanatta Alihan ile atak geliştirdi. Alihan, ceza alanına doğru havalandırdığı topa, Altındağ Belediyespor savunması arasında Mehmet Fuat yükseldi kafayı vurdu. Top kaleci Kıvanç'ın solundan filelere gitti: 1-0.

57'inci dakikada kaleci Ahmet, kendisine baskı kuran Fatih'i çalımlarken yere düştü. Seken topla buluşan Uğur topu boş kaleye yuvarladı: 1-1

Karşılaşma iki takımın beraberliğiyle sonuçlandı.



DİYARBAKIR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:31

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:36

YATSI 18:52

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