TFF 3. Lig 3. Grup Diyarbekirspor: 1 - Altındağ Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor sahasında Altındağ Belediyespor ile 11 berabere kaldı.

Maçta ilk tehlikeli atak Altındağ Belediyespor'dan geldi. 3. dakikada ceza alanına giren Uğur'un yerden çektiği sert şutta kaleci Ahmet topu güçlükle kontrol etti. 8. dakikada ani gelişen Diyarbekirspor atağında Ali Han'ın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Emre'nin vuruşunda top Kıvanç'ta kaldı. 14. dakikada Ankara ekibi direği geçemedi. Ceza alanına yapılan ortada Yalçın kafayı vurdu, kaleci Ahmet'i geçen top yan direkten döndü. Diyarbekirspor 28. dakikada 10 öne geçti. Ali Han'ın sol kanattan yaptığı ortada Fuat kafayı vurdu. Meşin yuvarlak arka direkte ağlara gitti. 42. dakikada bu kez Diyarbekirspor direğe takıldı. Fuat'ın ceza alanı içindeki pasında Güney sert vurdu, kaleciyi geçen top üst direkten döndü. 43. dakikada Reşo'un pasında Fuat dönerek vurdu, top az farkla dışarı gitti. 45. dakikada sol çaprazda ceza alanına giren Vedat'ın yerden vuruşunda top az farkla auta gitti. Müsabakanın ilk yarısı Diyarbekirspor’un 10 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan taraf Diyarbekirspor oldu. 52. dakikada Uğur'un sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topa yükselen Emrah'ın kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı. 58. dakikada Altındağ Belediyespor beraberliği yakaladı. Kaleci Ahmet'in büyük hatası sonucu boşta kalan topu Uğur ağlara yolladı. 72. dakikada Fuat'ın ceza alanına çevirdiği topa dokunan Tolunay'ın vuruşunda kaleci Kıvanv son anda topu kornere çeldi. 87. dakikada Ali Han'ın ortasında Serhat karşısında sadece kalecinin olduğu pozisyonda topu auta atarak mutlak golü kaçırdı. 90. dakikada savunmanın kaptırdığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Muzaffer topu üstten auta attı. Karşılaşma 11 beraber sonuçlandı.



Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Buğur Han Güler, Cihad Buyurgan

Diyarbekirspor: Ahmet Üçgün, Emrah Kiraz, Şevket Güngör, Faruk Yaldıran, Emre Kara, Vedat Budak, Uğur Ayhan, Ali Han Tunçer, Güney Tutcuoğlu, Reşo Akın (Dk. 68 Tolunay Yurtseven) Mehmet Fuat Gölbaşı

Altındağ Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Emrah Çalışlar, Emre Toptan,Yalçın Eycankaya, Hasan Akdemir, Muzaffer Doğan, Hüseyin İriç, Barış Bozdilki, Fatih Karslı, Ahmet Buğrahan Tuncay, Uğur Uğur (Dk. 76 Semih Oğuz)

Goller: Dk. 28 Mehmet Fuat Gölbaşı (Diyarbekirspor), Dk. 58 Uğur Uğur Altındağ Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Vedat Budak, Dk. 74 Uğur Uğur (Diyarbekirspor), Dk. 24 Yalçın Eycankaya ( Altındağ Belediyespor)

DİYARBAKIR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

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