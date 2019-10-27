Kadınlar şiddete karşı kendilerini savunacak

Son zamanlarda kadınlara karşı artan şiddet olaylarına çözüm bulunulması için arayışlar devam ederken, Diyarbakır'da dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirildi. Bağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde önceki dönem milletvekili adayı Dürdane Beyoğlu'nun öncülüğünde kadınlara şiddete karşı bireysel savunma teknikleri eğitimi verildi.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nin ev sahipliğinde kadına şiddet konusunda önemli bir çalışmaya imza atıldı. Bağlar Belediyesi spor salonunda gerçekleşen şiddete karşı bireysel savunma teknikleri konulu etkinlikte Savunma Sporları Federasyonu Bölge Başkanı Mücahit Yılmaz, Uluslararası Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu İl Başkanı Bircan Pilatin ile uzman eğitmenler tarafından kadınlara şiddet karşısında kendilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu tarafından organize edilen çalışma renkli görüntülere sahne oldu. ‘Kadınlariİçin krav maga eğitimi şart’ sloganıyla verilen eğitimde kadınlar, şiddete, tacize ve bıçaklı tehditlere karşı savunma gibi alanlarda bilgilendirildi.

Çalışmaya katılan kadınlara Dürdane Beyoğlu tarafından çiçek hediye edildi. Çalışmanın sonunda etkinliğe katkıda bulunanlara plaket takdim etti.

DİYARBAKIR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.