Tosunlu’dan çocukları sevindiren hediye

Güçlü Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (GÜÇSİYAD) Diyarbakır İl Başkanı Mervettin Tosunlu, Sur ilçesinde bulunan çocuklara gıda paketi dağıttı.

GÜÇSİYAD Diyarbakır Şube Başkanı Tosunlu, Sur ilçesinde bulunan çocuklara içinde çeşitli yiyecek ve oyuncakların bulunduğu paket hediye etti. Paketi alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Konu ile ilgili konuşan Tosunlu, Sur ilçesinde maddi durumu yetersiz olan birçok ailenin olduğunu, bu çocukları sevindirmek biçin de böyle bir paket hazırlattıklarını söyledi. Tosunlu, “Hazırlanan paketler, bölgede Derman Baba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu aracılığıyla çocuklara dağıtıldı. Yaklaşık 400 çocuğun mutlu olmasına vesile olduk. Aralıklarla çocuklara hediye dağıtma çalışmamız devam edecek” dedi.

DİYARBAKIR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

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