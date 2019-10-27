Bağlar Belediyespor engel tanımıyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor'un zirve yürüyüşü devam ediyor. Diyarbakır ekibi, 6. hafta maçında Patnos 04Spor'u 20 yenerek 13 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Sarımavili takım, Seyrantepe Spor Tesisleri’nde konuk ettiği Ağrı temsilcisi Patnos 04Spor'u her iki yarıda bulduğu gollerle 20 mağlup etti. Bağlar Belediyespor'u üst üste ikinci ve toplamda da bu sezon 4. galibiyete taşıyan goller 3. dakikada Serkan Gül ve 55. dakikada Burak Halil'den geldi.

Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet,1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan toplayan Bağlar Belediyespor, haftayı ikinci sırada tamamladı. Dün Siirt Özel İdarespor'a deplasmanda 51 yenilen Diyarbakır'ın BAL 1. Grup'taki diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise haftayı 7 puanla tamamladı.

DİYARBAKIR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:11

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